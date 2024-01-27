غدا..بدء المرحلة الثانية من تدريب للمعلمين الجدد بالوادى الجديد



أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن الجاهزية والاستعداد لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد صفوف أولى ضمن مسابقة 30 ألف معلم "المرحلة الثانية"، والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وأكد مدير التعليم بالمحافظة على إنطلاق فعاليات التدريب الأحد المقبل ويستمر حتى الأربعاء 31 يناير، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .



وأوضح وكيل التعليم، أنه بالنسبة للمرشحين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين، سيتم عقد التدريب بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة فيما يتم تنفيذ البرنامج بقاعة مدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة ، بلاط ، الفرافرة.





وأفاد مدير التعليم بالمحافظة أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.