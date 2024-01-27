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أوسع نتائج مع النتائج المعملية والفحوصات المختلفة

متحدث الصحة : الذكاء الاصطناعي يتمكن من الوصول لنتائج أسرع وأكثر دقة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتعاون مع مجموعة G42 الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة الصحة المصرية من خلال توسيع مجالات الاستفادة من الخبرات الخارجية وفق توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستثمارات في هذه المنظومة.

وأوضح حسام عبدالغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في نفس الوقت سيكون هناك معيار واضح للتعامل مع نتائج الفحوصات لنينعكس ذلك على آداء الفريق الطبي في تقييم النتائج والفحوصات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إلى أن الذكاء الاصطناعي وسيلة جيدة جدًا لوضع أسس موضوعية، بعيدًا عن الآراء الشخصية بعيد عن نتائج الفحوصات الطبية المختلفة، بما يسهل على الفرق الطبية.

وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: يمكنها في التوسع في تقديم الخدمة لأعداد أكبر للمرضى بمعيار واضح وموضوعي، يتمكن من الوصول لنتائج أسرع وأكثر دقة، وأوسع نتائج مع النتائج المعملية والفحوصات المختلفة. 

الصحة الذكاء الاصطناعي الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة منظومة الصحة

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