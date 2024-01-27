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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مرتب المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا.

وقال خلال برنامجه: “يحصل فيتوريا على ٢٠٠ ألف يورو مرتب شهري، وأعرب حسام حسن عن غضبه وحسن شحاته عن صدمته”. 

وقد واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ .

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا 

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.

الإعلامي مهيب عبد الهادي البرتغالي روي فيتوريا الكونغو الديموقراطية بكأس الأمم الإفريقية برتغالي روي فيتوريا قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

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