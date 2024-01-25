خالد الغندور يوجه رسالة لـ إمام عاشور بعد إصابته

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لـ إمام عاشور لاعب منتخب مصر بعد تعرضه لإصابة ارتجاج بالمخ.

وكتب عبر فيسبوك: “الف مليون سلامة ربنا يشفيك و ترجع بالسلامة”.

وكشفت مصادر صحفية، مفاجأة مدوية بشأن غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المقبلة امام الكونغو في دور الـ ١٦.

وأكدت المصادر، ان عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة، المفاجأة تكمن في أن غياب عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب.

إذا تعافى إمام عاشور قبل اللقاء، سيظل خارجًا بسبب بروتوكول الإصابات بالرأس، الذي يتطلب 6 أيام من الراحة بعد حدوث الإصابة.