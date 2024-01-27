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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصيبت بصاروخ باليستي.. تفاصيل استهداف الحوثيين ناقلة نفط بريطانية قرب باب المندب

ناقلة نفط بريطانية
ناقلة نفط بريطانية

اشتعلت النيران في ناقلة نفط بريطانية بخليج عدن، حسبما قال مشغلها، عقب إعلان الحوثيين ضربها بصاروخ.

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة مارلين لواندا مساء الجمعة.

وذكر المشغل ترافيجورا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الغارة تسببت في نشوب حريق في أحد صهاريج الشحن بالسفينة وتم استخدام معدات مكافحة الحرائق لاحتوائه.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي بي إس” الأمريكية الشريكة لـ"بي بي سي" إن الناقلة أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن وكانت سفينة تابعة للبحرية تستجيب لإشارة الاستغاثة التي أطلقتها.

وأكد المسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وهذا هو أحدث هجوم على السفن التجارية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وما حوله.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن.

وأضافت الهيئة أن السفن الحربية كانت حاضرة وتدعم السفينة، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم.

ونصحت الهيئة السفن الأخرى بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة السبت "ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن استهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للإطلاق".

ناقلة نفط خليج عدن الحوثيين الاذاعة البريطانية البحرية البريطانية البحر الأحمر

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