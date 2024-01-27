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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاعات أسبوعية لمعظم أسواق الخليج..والسبعيني المصري يحقق أطول سلسلة مكاسب في تاريخه

صدى البلد

تراجع مؤشر السوق السعودى  الرئيسية بنسبة 0.1% في جلسة الخميس ضمن سيولة بلغت 7.2 مليار ريال ومع انخفاض 95 سهماً من أصل 232 شركةمدرجة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم أرامكو بنحو 0.5% ليسجل أدنى إغلاق يومي له في 8 أشهر رغم ارتفاع أسعار خام برنت واستعادته مستويات 80 دولاراً للبرميل .

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.7% في الأسبوع الرابع من يناير بعد تسجيله خسائر لأسبوعين متتاليين.
وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 4% خلال الأسبوع محققاً أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الأربعاء لترتفع القيمة السوقية إلى 1971.6 مليار جنيه وسط سيولة بلغت 5 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.3% بضغط من ارتفاع سهمي طلعت مصطفى والشرقية للدخان بنسبة 8% و1.4% على التوالي. 
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% ليغلق فوق 6500 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وأظهرت بيانات جلسة الأربعاء تسجيل العرب صافي شراء بقيمة 118 مليون جنيه مقابل صافي بيع للأجانب و المصريين بقيمة 18 و100 مليون جنيه على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفاع المؤشر الثلاثيني بنسبة 3% مسجلاً خامس مكاسب أسبوعية على التوالي، مع العلم أن يوم الخميس كان عطلة في بورصة مصر بمناسبة ثورة يناير.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 3.9% مسجلاً مكاسباً للأسبوع 15على التوالي ليحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تاريخه.

وعلى صعيد آخر التطورات الاقتصادية في مصر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الماضية 
وأكد أن حل الأزمة يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من الدولار لتفوق أو توازي حجم الإنفاق الدولاري.

الأسواق الخليجية:

سجلت معظم أسواق الخليج مكاسب أسبوعية بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى النتائج والتوزيعات النقدية التي أعلنت عنها البنوك .

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% نقطة في جلسة الخميس بضغط من تراجع سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة 0.4% و0.2% على التوالي. 
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنحو 0.3% في السبوع الرابع من يناير بعد تراجعه بنسبة 1.4% في الأسبوع الذي سبقه.
وأعلنت شركة قطر للطاقة خلال الأسبوع أن دولة قطر مستمرة في إنتاج  الغاز الطبيعي المسال دون انقطاع، ولكنها أوضحت أن التطورات بمنطقة البحر الأحمر قد تؤثر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال بسبب اتخاذها طرق بديلة .

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1% في جلسة الخميس بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.1% و0.4% على التوالي.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.8% محققاً أعلى إغلاق أسبوعي في 6 أشهر.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% في جلسة الجمعة، ولكنه ارتفع بنسبة 2% خلال الأسبوع محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في 3 أشهر. 
وأعلنت قياديات البنوك في دبي خلال الأسبوع عن توزيعات نقدية تاريخية بعد توصية بنك دبي الإسلامي بتوزيع 45 فلساً للسهم وتوصية بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 120 فلساً للسهم عن عام 2023.

وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.6% في جلسة الجمعة لتصل خسائره إلى 1.5% في الأسبوع الرابع من يناير مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من 3 أشهر.
وسجل سهم أبوظبي الأول خسائر أسبوعية بنسبة 1.7% وسط ترقب النتائج المالية للبنك يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

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