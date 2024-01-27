رفعت فياض : بايدن يضغط لقبول هدنة إنسانية في غزة وليس وقفا لإطلاق النار

اكد الكاتب الصحفي رفعت فياض إن الولايات المتحدة وإسرائيل كلاهما في مأزق قائلا:" كلامها في سلة واحدة في هذه الحرب وتأييد مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تأتي في مقدمة الدول مساعدة لإسرائيل لما تفعله حاليا في حرب غزة".

وأوضح فياض خلال حوارة مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ان قرارات محكمة العدل الدوليةأمس وضعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ماذق، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل مازالتا تصران على استمرار عمليات القتال ضد الفلسطينسين في غزة كما صرح بنيامين نتنياهو أمس.

وأوضح فياض أن أتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بـالرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبته بتدخل مصر لإقناع حركة حماس والفلسطينيين بقبول هدنة إنسانية وليس وقف إطلاق النار ، لافتا الى ان للولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تستخدم حق الفيتو حتي الآن في مجلس الأمن لمنع اصدار قرار بوقف إطلاق النار بالنسبة لهذه الحرب ومن هنا بدا الرئيس بايدن التواصل مع الرئيس السيسي او مع أمير قطر؛ للضغط على حركة حماس او الفلسطينيين لمجرد القبول بهدن إنسانية.

وعلى الجانب الآخر، ليس الهدف هو عمل هدن إنسانية لإدخال مساعدات لكن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية كما تم طرح هذا الموضوع أمس أمام محكمة العدل الدولية في احكامها وأيضا حل القضية الفلسطينية وإتاحة الفرصة لسكان غزة بعد ادخال المساعدات الإنسانية لأن يعودوا الى شمال القطاع ووسط القطاع بعد ان تكدس معظم سكان غزة في ما يساوي ٢٠% في الجنوب.