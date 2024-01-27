طائرة انتحارية مجهولة تقصف مستودع غاز لشركة إماراتية شمال العراق

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن طائرة انتحارية بدون طيار مجهولة المصدر استهدفت مستودع غاز تابع لشركة إماراتية شمالي العراق.

ومن جانبها؛ فقد أكدت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في ‎الامارات أنه لم يصب أي من العمال بأذى.

وكان مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" بأن حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية تعرض للقصف حيث اشتعلت فيه النيران مما تسبب في اندلاع حريق.

فيما أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ان استهداف حقل غاز كورمور في السليمانية يهدد مشاريع الطاقة في العراق ويضر باقتصاد الشعب

كما وجه السوداني باجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هجوم حقل غاز كورمور في السليمانية على ان ينجز خلال 48 ساعة.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بسماع انفجارات قوية في مدينة أربيل حيث أعلنت فصائل المقاومة مهاجمة قاعدة مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وقصفت مسيرة مسلحة، قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد أكد مصدران عراقيان أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل.

وفي وقت سابق اعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف عناصرها.

وذكر بيان منسوب لقيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي: أن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "قد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي علي أنور صبيح الساعدي، وأصيب اثنين من رفاقه بجروح".

