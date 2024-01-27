لتوعية الشباب بقيمتها .. مركز مشتهر بطوخ يطلق حملة "لغتى هويتى"

نظم مركز شباب مشتهر بطوخ بمحافظة القليوبية ندوات تثقيفية فى اطار فعاليات الحملة التوعوية حملة " لغتى هويتى " خلال إجازة منتصف العام بإشراف خالد أبو جرة رئيس مجلس الإدارة.

وحاضر فى الندوات الدكتور ياسين عطية جمعة عضو هيئة التدريس بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر وأحمد رجب عطالله مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة بنها.



وقال أحمد حسني رخا المشرف علي الأنشطة الثقافية والدينية أن الندوات استهدفت توعية الشباب والطلائع بقيمة لغتهم وضرورة حمايتها والحفاظ عليها.



وأشار "حسنى" أن الندوات تناولت شرح لغتي هويتي ونماذج من تشدد أصحاب اللغات الأخرى في حماية لغاتهم والفرق بين اللغة العربية الفصحى واللغات العامية واللهجات وكذلك خصائص اللغة العربية وصولا للعنصر الأخير في المحاضرة والذى تناول وسائل تمكين اللغة العربية.

كما تناولت الندوات التثقيفية معني الكلمة وأقسامها وعلامات كل قسم بالإضافة إلى نشأة علم النحو ووضع قواعده ، وقدلاقت الندوات قبولا واسعا من الشباب والطلائع ورواد مركز الشباب.

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