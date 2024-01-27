ترقص بدون ملابس.. فيديو بتقنية "ديب فيك" لمطربة شهيرة يشعل تيليجرام

دفعت تقنية الديب فيك (Deepfake) السياسيين الأمريكيين إلى الدعوة إلى وضع قوانين جديدة للتحكم في تداول الصور المزيفة بعد ظهور صور مثيرة لتايلور سويفت تمت مشاهدتها ملايين المرات على الإنترنت.

تم نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إكس" و"تليجرام".

وصف النائب الأمريكي جو موريل انتشار هذه الصور بأنه أمر "مشين". وفي بيان لشركة "إكس"، قالت الشركة إنها تقوم بـ "إزالة الصور بنشاط" واتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد الحسابات المشاركة في نشرها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أضافت: "نراقب الوضع عن كثب لضمان التعامل الفوري مع أي انتهاكات مستقبلية وإزالة المحتوى".

على الرغم من أن العديد من الصور يبدو أنها تمت إزالتها في وقت النشر، إلا أن صورة واحدة لسويفت تمت مشاهدتها بنحو 47 مليون مرة قبل أن يتم حذفها.

تستخدم تقنية الديب فيك الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديو لشخص ما عن طريق تلاعب بوجهه أو جسده. وأظهرت دراسة في عام 2023 أنه تم ارتفاع بنسبة 550٪ في إنشاء الصور المزيفة منذ عام 2019، بفضل ظهور التقنية الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، لا توجد قوانين فيدرالية ضد مشاركة أو إنشاء الصور المزيفة، على الرغم من وجود جهود على المستوى الولائي للتصدي لهذه المسألة. في المملكة المتحدة، أصبحت مشاركة الأفلام الإباحية المزيفة غير قانونية كجزء من قانون السلامة على الإنترنت في عام 2023.

طالب النائب الديمقراطي موريل، الذي كشف العام الماضي عن مقترح قانون منع الصور الجنسية المزيفة العميقة، باتخاذ إجراءات عاجلة في هذه المسألة.

وقال إن هذه الصور والفيديوهات “يمكن أن تسبب أضرارًا عاطفية ومالية وسمعية لا تُصلح - ومن المؤسف أن النساء يتأثرن بشكل أكبر”.

زادت المخاوف من المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بينما يتوجه مليارات الأشخاص للتصويت في الانتخابات هذا العام في جميع أنحاء العالم.

في هذا الأسبوع، أثارت مكالمة هاتفية مزيفة تدعي أنها من الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيقًا. ويُعتقد أنه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.