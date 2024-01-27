محافظ أسيوط يوجه بإستمرار فتح منافذ ومعارض السلع المخفضة ويناقش جهود ضبط الأسواق

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،مسئولي التموين بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات وتجار الجملة للتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلاً عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع .. جاء ذلك لقاءه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.



وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للتوسع فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالأسعار المخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني والسلاسل التجارية ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.



كما ناقش اللواء عصام سعد جهود ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار موجهًا التنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وت لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.



وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.