محافظ أسيوط: لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة بالشوارع والميادين وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة وإزالة المخالف وغير المرخص منها وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظاً على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.



كان اللواء عصام سعد قد كلف رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإعلانات بالمرور الميداني وتكثيف الحملات لتنظيم حركة الاعلانات وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتحصيل المستحقات والايرادات عن الإعلانات المعلقة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة وتنظيمها حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع.



وأكد المحافظ إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات منوها إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والبداري حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق حيث تم في مركز البداري تنفيذ حملة تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وتم رفع الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الإنارة وغير المرخصة ونظافة الأعمدة من الحبال الموجودة عليها بمعرفة هشام عبده رئيس قسم الاشغالات والإعلانات وفي مركز ديروط تم شن حملة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز وتم خلالها المرور على العيادات والصيدليات والمحلات التجارية متابعة أعمال إدارة الإعلانات بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز ورمضان خليفه مدير إدارة الإعلانات ومنذر عبدالحكيم مسئول المنظومة الاكترونيه بإدارة الإعلانات ومسئولي المتابعة الالكترونية والرخص والإعلانات وتم التنبيه على المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لإستخراج الترخيص والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.