محافظ أسيوط يشيد بمشاركة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى معرض "أيادي مصر" بأسوان

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمشاركة وفد من المحافظة يضم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى معرض ( أيادي مصر) للحرف اليدوية والتراثية والذي تم إقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 20 : 22 يناير الجاري بمشاركة كافة محافظات الجمهورية لعرض وتسويق أهم المنتجات الحرفية والتراثية المصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإطلاق منصة ( أيادي مصر) وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع شركة أي ـ أسواق مصر لمتابعة المنصحة الالكترونية "أيادي مصر" تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل بخطى سريعة على توفير فرص عمل ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم والعمل على تنمية الصعيد.



وأوضح محافظ أسيوط أن منتجات المحافظة المشاركة فى المعرض تضم منتجات للحرف اليدوية عبارة عن تماثيل ومجسمات فرعونية من الخشب ومنتجات خان الخليلى واكسسورات من الذهب الصيني والأحجار الطبيعية ذات جودة عالية والتلى والسجاد والمفروشات والمشغولات اليدوية والجلود ، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات للمواطنين وتوفير فرص لأصحاب الحرف من الشباب والفتيات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة وصغار الحرفيين لعرض منتجاتهم المختلفة اليدوية والتراثية وتسويقها والمشاركة في المعارض المختلفة بالمحافظات والعمل على توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية خاصة وأنها بجودة عالية ومصنعة محلياً بأيادي مصرية مضيفاً أن وفد محافظة أسيوط المشارك فى معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية بمحافظة أسوان قد ضم أصحاب الحرف التراثية واليدوية برئاسة ناهد محمد فرغلى مدير ادارة التعاون بالمحافظة وبمشاركة كل من (بيت التلي ، جمعية البسملة للسجاد اليدوي ، جمعية الهلال الأحمر منتجاتهم لاسيه وتلي ، وجمعية خان الخليلي).