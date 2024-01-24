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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: 7 تكتلات اقتصادية تشارك في معرض "وسط الصعيد الزراعي"

معرض وسط الصعيد الزراعى
معرض وسط الصعيد الزراعى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية للرمان والنباتات الطبية بالمحافظة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض وسط الصعيد الزراعي، والذي أقيم يومي 22 و23 يناير 2024 بمحافظة أسيوط. 

وحضر فعاليات البرنامج 150 مزارعا بقرى ومراكز محافظة أسيوط، وبمشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا (العسل الاسود والبصل والنباتات الطبية)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وأخصائي التكتلات الاقتصادية بالوحدة وأحمد أبوحطب أخصائي التكتلات الاقتصادية بوحدة التنفيذ المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشارك في المعرض بـ ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات بصعيد مصر، حيث حضر بعض المزارعين لزراعات البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا للمشاركة في فعاليات المعرض لتنفيذ نشاط التشبيك مع شركات المبيدات الآمنة والمخصبات والتواصل لدعم القطاع للتوجه للمنتج الحيوي وكيفية مكافحة الآفات، والتعرف علي أسواق جديدة وحضور بعض الندوات وجلسات العمل ذات الصلة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والذي ينفذها IMC - مركز تحديث الصناعة، حيث يشارك في المعرض أكثر من 60 شركة عارضة بمختلف المنتجات والصناعات من مختلف محافظات مصر.

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وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشاركة البرنامج في فتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بما يساهم في زيادة الدخل والمبيعات ويحافظ علي المنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد، مشيرا إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية في المعارض الداخلية والخارجية في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات. 

ولفت إلى الدعم المقدم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتقديم كافة التسهلات والدعم والمتاعبة المستمرة للتكتلات الاقتصادية والزراعية في محافظات الصعيد التي يعمل فيها البرنامج وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إشراك التكتلات الاقتصادية بالصعيد في معرض "تراثنا" وتحقيق مبيعات كبيرة بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوي الدخل للأسر العاملة في تلك التكتلات، ومشاركة التكتلات الزراعية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد في معرض "فوود أفريكا".

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