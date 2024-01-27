وزير المالية: حوافز لشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال من أجل تأسيس اقتصاد رقمي

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، الحرص على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة "المالية والصناعية والخدمية".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي "Cyperport" أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك"؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.

وقال معيط - بحسب بيان لوزارة المالية اليوم /السبت/ - إن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.. مضيفا "أننا قطعنا خطوات جادة في رقمنة منظومات الأعمال التي تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار".

وأوضح وزير المالية أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.



