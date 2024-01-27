كأس الأمم الأفريقية| موعد مباراة نيجيريا والكاميرون والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب نيجيريا نظيره الكاميروني اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، في إطار دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

القنوات الناقلة للمباراة: تنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، بالإضافة إلى قناة الجزائرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ملعب المباراة: تقام المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان، وهو نفس الملعب الذي شهد فوز المنتخب الكاميروني بأول بطولة له في 1984 على حساب نيجيريا.

أداء الفرق:

احتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط.

احتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.

تصريحات المدربين: