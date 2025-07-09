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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا على جميع الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لاعتبارات السلامة والحد من حوادث الطرق.

وقالت النائبة :"شهدت الأيام القليلة الماضية، حوادث مرورية مروعة، كان السبب الرئيسى فى حدوثها سيارات النقل الثقيل، بداية من حادث ميكروباص الطريق الإقليمى بالمنوفية والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق، مرورًا بحادث دهس سيارة نقل «تريلا» بـ9 سيارات ملاكى وميكروباص أعلى الطريق الدائرى بالمعادى فى القاهرة، نهاية بحادث تصادم ثلاث سيارات نقل ثقيل بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي".

وأضافت "عبدالحميد"، أن العامل المشترك في هذه الحوادث هي سيارات النقل الثقيل (التريلات)، وهو ما يتطلب منا أن نتحرك لوضع حدًا نهائيًا لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا من خلال قواعد تنظم سير هذه السيارات في الطرق السريعة وفي المحافظات.

وكشفت "عضو مجلس النواب"، أن 62 % من وفيات حوادث السير لقوا حتفهم في حوادث اصطدام بشاحنات نقل، كما تبلغ نسبة التصادم بسبب شاحنات النقل 40% من إجمالي حوادث السير سنويًا.

ونوهت إلى أن زيادة الحمولة بالسيارة النقل عن الحمولة المقررة من أسباب وقوع حوادث الطرق، وهو ما يتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومصادرة الحمولة وحجز السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، أن يكون الوقت المحدد لسير سيارات النقل هو من الساعة 12 مساء إلى 6 صباحا على الطريق الدائرى بنطاق الجيزة والقاهرة والقليوبية و الإقليمي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونوهت إلى إلى أن هناك قرار سبق وأصدره رئيس الوزراء يحظر سير سيارات النقل الثقيل بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومن ثم لابد من تعميه على الطرق السريعة، حيث ساهم كثيرًا في الحد من الحوادث.

وأكدت على أن تجاوز السرعات المحددة على الطرق السريعة لسيارات النقل من أسباب وقوع الكثير من الحوادث، ولذلك من الضروري تخصيص محدد للسرعة، كما هو مخصص لسيارات الأتوبيس السياحى فى مصر.

وأشارت إلى أن الدولة ألزمت الأتوبيسات السياحية بوجود سائقين داخل السيارة، لذلك من الضروري تطبيق هذا البند على سيارات النقل الثقيل، حتى إذا حدث إعياء، أو شعر أحدهما بالأرهاق استكمل الآخر، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

اقتراح برغبة سيارات النقل الثقيل رئيس الوزراء حوادث الطرق اعتبارات السلامة

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