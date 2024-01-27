ضبط 154 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 154 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاولات الغش التجارى والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع فى حصص الدقيق المدعم)، و34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود شهادة صحية-ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.