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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح

رئيس مياه مطروح: إعادة تأهيل محطات إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم الصغير

محافظ مطروح يُوجّه برفع آثار تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وداخل المدن

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إستعدادات البدء في تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون وذلك اعتبارا من اليوم السبت ٢٧ يناير وتستمر حتى ابريل القادم.

وشدد المافظ  على عدم التهاون مع المخالفين . تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم اصطفاف المعدات المشاركة  في تنفيذ اعمال الموجه ٢٢  أمام مبنى كل مركز،مع الاطمئنان على تمام الجاهزية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والإعداد الجيد من صيانة ورفع  كفاءة كافة المعدات  والتأكد من تمام عملها  بالكفاءة المطلوبة.

ووجه محافظ مطروح  بضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة  من ادارة الأملاك وجهاز حماية أراضى الدولة ،ومجالس المدن ،والمتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وادارة الأزمات  لتنفيذ أعمال الازالات بالتنسيق وجهات الولاية ومديرية أمن مطروح مع المتابعة على مدار أيام الموجه  لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

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