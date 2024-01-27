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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف دور وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة الأفكار المتطرفة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات باعتبارها مؤسسات تربوية اجتماعية متخصصة، تلعب دورًا هامًا في معالجة انحرافات الشباب في سن المراهقة، ويتمثل هذا الدور في توجيه الجهود نحو غرس القيم الأخلاقية والدينية لدى هؤلاء الشباب، وحثهم على ضرورة التحلي بالأخلاق والقيم الدينية المعتدلة.

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تنمية القيم الأخلاقية 

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الجامعات تعتبر مساحة هامة لتنمية القيم الأخلاقية بين الشباب، حيث يتم تشجيعهم على تبني القيم الأخلاقية السامية وتحديدها كجزء أساسي من هويتهم، ويتم ذلك من خلال البرامج التعليمية والفعاليات الثقافية وورش العمل التي تعزز التفاعل الاجتماعي الإيجابي والمسؤولية الفردية.

برامج الوقاية والتوعية

وأشاد الخبير التربوي، بالجهود التي تبذلها الجامعات المصرية من خلال أطلاق برامج وأنشطة موجهة صراحة نحو التوعية حول مخاطر الانحرافات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال ورش العمل، والمحاضرات، والندوات التي تستضيف خبراء ومختصين في مجال السلوكيات الاجتماعية.

أكد الأستاذ بكلية التربية،  حرص وزارة التعليم العالي على تنفيذ برامج تدريبية على أرض الواقع، بهدف مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، ويتضمن هذا التوجيه الشديد نحو التعاون والشراكة بين الجامعات المصرية وجميع مؤسسات الدولة، لتحقيق أمان واستقرار الوطن.

التواصل مع الطلاب

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن جامعة عين شمس تشجع على التواصل المستمر مع الطلاب، سواء على صعيد الأكاديميا أو الشؤون الشخصية، موضحًا أن هذا التفاعل يوفر الفرصة للطلاب للتعبير عن احتياجاتهم وتلقي الدعم والإرشاد اللازم.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن من خلال توجيه الجهود نحو تنمية الشخصية وتعزيز القيم والأخلاق، تلعب الجامعة دورًا فعالًا في مساهمة شباب المراهقين في المجتمع بشكل إيجابي وبناء.

تنمية الوعي في الحرم الجامعي

وأعلن الخبير التربوي، عن خطط مكثفة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنمية الوعي لدى منسوبي الحرم الجامعي، وتسليط الضوء على قضايا هامة تتعلق بالدولة المصرية، مع التركيز على مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة للفرد والمجتمع داخل الحرم الجامعي.

الاستفادة من التكنولوجيا

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتعزيز عمليات نقل المعرفة وتوجيه الوعي، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أدوات فعالة وهامة في نشر المحتوى التوعوي.

تكامل بين الأبعاد الشخصية والاجتماعية

ونوة الدكتور محمد عبد العزيز، بضرورة تركيز الخطط على تحقيق تكامل بين الأبعاد الشخصية والاجتماعية للتنمية، مع التأكيد على أن فهم القضايا الوطنية والتفاعل معها يعزز تطوير الشخصية والانتماء، موضحًا أن هذه الجهود الجامعية تعتبر خطوة هامة نحو تشكيل جيل متحضر وواعٍ، يسهم بفاعلية في بناء المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

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