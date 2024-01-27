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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحق قدم.. آخر فرصة للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة 2024

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، ومازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

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تعرف على آخر موعد للتقديم للجامعات الخاصة والأهلية 2024

ويرغب عدد كبير من الطلاب فى دخول الكليات لتحقيق حلمهم بعد أن منعهم مجموعهم من الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على  الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

الجامعات الأهلية والخاصة 2024

وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين بنفس الحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الاول.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني


أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط  التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأوضحت الجامعات الأهلية والخاصة أنه يتم قبول الطلاب للدراسة في كليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية بحد أدني 80% و77%.

ويقدم موقع صدى البلد، تنسيق الجامعات الأهلية 2024 التي تقبل بتنسيق يبدأ من 60%.

سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 60 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.

60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

بينما سجل الحد الأدنى للتقدم والقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%.

كليات تنسيق الجامعات الأهلية 2024 بنسبة 53%:
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كلية العلوم الأساسية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الإعلام.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية التربية.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الحقوق والقانون.

كلية التمريض.

كلية الآثار.

كلية علوم سينمائية.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 


- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.

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