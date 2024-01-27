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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل التقديم لمسابقة الموسم الأول لدوري ريادة الأعمال المصري

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل فى مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الأعمال المصرى  Egyptian Entrepreneurship League، وتأتى المسابقة ضمن برنامج نوادى ريادة الأعمال والذى تنفذه الأكاديمية فى جميع الجامعات المصرية .

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ويبلغ عدد النوادى حاليا 50 ناديا  لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وتقدم  النوادى برامج  تدريبية متنوعة بين تدريبات علمية وعملية ومهنية وفقا للمعاير الدولية لريادة الاعمال بداية من مرحلة توليد الفكرة حتى امتلاك خطة مشروع متكاملة.

شروط التقدم للمسابقة

وذلك دعما لجهود الجامعات المصرية فى تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل.

وأوضحت شروط التقدم للمسابقة:

- الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والبحوث والهيئات المعاونة فى الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية ممن لديهم فكرة مشروع قابل للتطبيق

- يساعد على خلق فرصة عمل تكنولوجية ويوفر حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات  الاقتصادية

- يدعم جهود الدولة فى تعميق التصنيع المحلى.  ويتم التقديم من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الجوائز :

- درع دورى ريادة الاعمال

- عدد ثلاث جوائز  قيمة الجائزة الواحدة 300 الف جنيه

- وجوائز مالية لاحسن الأفكار الريادية فى حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

وللتسجيل من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية للاستعلام يمكنكم  ارسال استفسارتكم على البريد الالكترونى  الخاص بالمدير التنفيذى للبرنامج الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد  [email protected]

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي الذي تقدمه المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في خدمة قطاعات التنمية والاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تعمل بشكل دائم على مُتابعة كل ما هو جديد في تخصصاتها العلمية وتطوير البحوث العلمية، من خلال رفع قدرات الباحثين.

وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، خاصة في مجالات الصناعة، والزراعة، والصحة، وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع.

وفي هذا الإطار، أوضح د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن المركز شارك بجناح في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي نُظم من قبل غُرفة الصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى زيادة نسبة المُكون المحلي بالمشروعات القومية للهيئات الحكومية والشركات الكُبرى، مؤكدًا على مُشاركة أكثر من 150 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، والذين شاركوا بأجزاء ومكونات وقطع غيار يتم الاحتياج إليها، وتم تصنيع هذه المُنتجات محليًا بدلًا من استيرادها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المُنتج المحلي.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التسجيل مسابقة الموسم الأول دوري ريادة الأعمال ريادة الاعمال نوادى ريادة الأعمال Jobs Education

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