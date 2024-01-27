لصوص أعمدة الإنارة فى قبضة الأمن بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام ( 4 أشخاص - أحدهم خفير خاص بشركة للمقاولات والمعين لحراسة مخزن تجميع أعمدة الإنارة والكائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو "له معلومات جنائية" ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو) بسرقة بعض الأعمدة من داخل المخزن حراسة الخفير الخاص والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز حال استقلالهم سيارة نصف نقل ملك وقيادة أحدهم ، وبحوزتهم (5 أعمدة كهرباء "إحلال" بمشتملاتهم مختلفة الأحجام وزنوا 1 طن - 3 كنات) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإتفاق وبمساعدة الخفير الخاص وأضافوا أنهم كانوا فى طريقهم لبيع تلك المضبوطات بقصد التربح.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.