فضيحة للجيش الإسرائيلي| النيران الصديقة تحصد 20% من قتلى الاحتلال بحرب غزة.. لهذه الأسباب

أدت النيران الصديقة والحوادث إلى مقتل الكثير من الجنود الإسرائيليين في غزة، حيث قُتل جنود إسرائيليون في غارات جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية وشظايا متفجرات خاصة بهم، فيما دهست مركبات مدرعة إسرائيلية بعضهم أو تم التعرف عليهم عن طريق الخطأ وأصيبوا بنيران الدبابات والقصف والبنادق، وذلك وفقا لتقرير أصدره الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعد بمثابة فضحية للعسكرية الإسرائيلية.

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإن ما يقرب من خمس الوفيات الإسرائيلية منذ غزو غزة في أواخر أكتوبر كانت ناجمة عن نيران صديقة أو حوادث، وهو ما يمثل 36 من أصل 188 جنديًا قتلوا في وقت إعداد التقرير، ويقول الخبراء إنها واحدة من أعلى النسب في التاريخ العسكري الحديث، فيما كانت هناك إصابات أيضًا، لم يتم تضمينها في التقرير، في الوقت الذي تخوض إسرائيل حربها الأكثر تعقيدًا، مع احتشاد مليوني فلسطيني وعشرات الآلاف من الجنود في القطاع الساحلي الصغير في غزة.

تلك هي أسباب تلك الكارثة

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن الخبراء العسكريون يقولون إن هناك عدة عوامل تفسر ارتفاع عدد مثل هذه الحوادث، الأول هو واقع القتال في المناطق الحضرية في منطقة ذات كثافة سكانية عالية مثل غزة، ويقول اللفتنانت جنرال الأمريكي المتقاعد شون ماكفارلاند: "ليس هناك حقاً حدود للخطوات الإجرائية التي يمكنك اتخاذها لتقليل هذا النوع من القتلى، وحتى مع ذلك الحرص، ستكون هناك أعطال وسوء تواصل ونتائج مأساوية نتيجة لذلك"، وكان ماكفارلاند قائدا لواء خلال حرب العراق، وقاد أيضا قوات التحالف ضد داعش، ويقال إن المعارك في الرمادي والفلوجة والموصل لاحقاً تشبه إلى حد كبير ظروف الحرب في غزة.

وتابع: “ما تمكنا من القيام به في الفلوجة وبعض الأماكن الأخرى هو على الأقل إخلاء جزئي للمدينة قبل بدء الهجوم، وقد ساعد ذلك في تقليل حوادث النيران الصديقة، وكذلك الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقاتل بشكل أساسي بين السكان المدنيين الذين لم تسمح لهم إسرائيل ومصر بمغادرة غزة، وبينما استخدمت إسرائيل المنشورات التي أسقطتها الطائرات كوسيلة لتحذير المدنيين لمغادرة المناطق، يقول المنتقدون إنها لم تكن فعالة للغاية”.

قتال الـ360 درجية وقواعد الاشتباك من أسباب الكارثة

ويقول أفنير جفارياهو، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة للمحاربين القدامى الإسرائيليين، والذين يعارضون احتلال الأراضي الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي أظهر علامات على وجود سياسة قواعد اشتباك فضفاضة للغاية، حيث نرى أنه عندما تتعامل مع منطقة ما كمنطقة إطلاق نار حر، فمن المؤكد أنه قد يكون هناك ضحايا من المدنيين، ومن المؤكد أنه قد يكون لديك حالات نيران صديقة، وكما رأينا، قد يكون لديك بالتأكيد حالات إطلاق نار وقتل رهائن، وهو ما حدث بالفعل داخل غزة.

فيما يقول ماكفارلاند: "إن انخفاض جودة المباني في غزة، التي كانت تحت الحصار الإسرائيلي لمدة 16 عاماً، مما جعل من الصعب استيراد مواد البناء، قد أدى أيضاً إلى خلق قتال من نوع 360 درجة، فمن السهل جدًا باستخدام الأسلحة الحديثة إطلاق النار مباشرة عبر الجدران التي تعتقد أنها من المحتمل أن توقف جولة ما، ولكنها ستنتقل عبر المبنى وخارجه، وفي بيئة حضرية كهذه، يفسح المجال بالفعل لسقوط ضحايا من الأصدقاء".

أشبح حماس تثير الزعر بين الجيش المليء بالمبتدئين

ويشير الجنرال الأمريكي إلى ما أسماه أشباه حماس، ويقول: "بينما يقفز مقاتلو حماس من مئات الأميال من شبكات الأنفاق ويطلقون النار على الجنود الإسرائيليين المتوترين والمستعدين للضغط على الزناد، فقد أدى كل ذلك إلى بيئة شديدة الحركة اختبرت البنية العسكرية الإسرائيلية وحدود قدراتها التكنولوجية"، ويضيف: "إن القتال في المناطق الحضرية يجرد الكثير من المزايا التكنولوجية التي تتمتع بها أي قوة على أي قوة أخرى، والقتال داخل المباني أمر صعب للغاية، إنه نوع من العودة إلى التدريب والقليل من التكنولوجيا".

ووفقًا لرافائيل كوهين أحد كبار علماء السياسة في مؤسسة راند: "هناك عامل مهم أيضا ساهم في تلك الكارثة، وهو إعادة إسرائيل ما يقرب من 300 ألف جندي احتياطي إلى الخدمة الفعلية - العديد منهم انتقلوا من وظائفهم اليومية العادية إلى القتال في المناطق الحضرية في غزة بتدريب محدود للغاية - حيث سارع المسئولون الإسرائيليون إلى الرد على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، حيث إن هناك ما هو أكثر من مجرد بيئة حرب المدن أو نقص التدريب، كما أن الأمر يتعلق أيضًا بالهيكل الفريد لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهو التجنيد العسكري، فمعظم الجنود الذين يقاتلون في غزة هم في أواخر سن المراهقة وحتى منتصف العشرينات من أعمارهم، ولأن إسرائيل تميل إلى الترقي بسرعة، فإن هناك شبابًا جدًا في مناصب أعلى".

ظاهرة فقدان الضباط الصغار

ويقول كوهين، إنه إذا نظرت أيضًا إلى من تخسره إسرائيل في غزة، فستجد أنها فقدت الكثير من الضباط الصغار، لذا، ملازمون ونقباء ورائدون وكبار ضباط الصف، وإذا بدأت تفقد كبار القادة من الوحدات التكتيكية، فإن ذلك يزيد أيضًا من خطر حوادث النيران الصديقة، وقد أثارت هذه الحوادث، إلى جانب إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على ثلاثة رهائن ــ وأكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة ــ تساؤلات حول الكيفية التي تدير بها إسرائيل حربها تكتيكياً واستراتيجياً.

ويحث المسئولون الأمريكيون القادة الإسرائيليين على أن يكونوا أبطأ وأكثر ضبطًا ومنهجية في غزة، وهي اقتراحات لم يتم التصرف بناءً عليها، وفقًا لكوهين، لأنها تتعارض بشكل أساسي مع كيفية عمل الجيش الإسرائيلي.

وقال كوهين: "الثقافة العسكرية الإسرائيلية تميل إلى أن تكون قصيرة المدى وتكتيكية إلى حد ما، مما يعني أن الأولوية بشكل عام هي للقوة العسكرية، ولا تزال إسرائيل لا تملك خطة "لليوم التالي" في غزة، وهو الأمر الذي أثار قلق المسئولين الأمريكيين الذين يخشون أن تتجه إسرائيل نحو هزيمة استراتيجية، علاوة على ذلك، هناك أيضًا نقص في الاستراتيجية التكتيكية قصيرة المدى، وفقًا لكوهين، مثل المساعدة في توزيع المساعدات والأغذية على المدنيين، وحتى الألعاب للأطفال، وهو أمر تم تدريبه في ضباط الجيش الأمريكي".