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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 10 قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بثلاث مدن بمطروح

تنفيذ قرار إزالة
تنفيذ قرار إزالة بمطروح

نفذت محافظة مطروح العديد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضى الدولة.

محافظ مطروح يتابع بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

رئيس مياه مطروح: إعادة تأهيل محطات إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم الصغير

 تم تنفيذ 10 قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بثلاث مدن من مدن المحافظة.

ففى مركز ومدينة مرسي مطروح قاد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس حملة إزالة وتنفيذ ٦  قرارات إزالة على مساحة نحو ١٠٠٠م٢

مركز ومدينه العلمين قاد  عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين حملة إزالة  وتم الانتهاء من تنفيذ القرار 227,228,229مركز العلمين منطقة شرق الجولف لثلاث مباني على مساحة ٩٠ م٢ لكل مبنى ،
وفي مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله رىيس مدينة الضبعة حملة إزالة  المبانى في المهد على مساحة ٥٠ م٢.

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