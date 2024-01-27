تنفيذ 10 قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بثلاث مدن بمطروح

نفذت محافظة مطروح العديد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضى الدولة.

تم تنفيذ 10 قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بثلاث مدن من مدن المحافظة.

ففى مركز ومدينة مرسي مطروح قاد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس حملة إزالة وتنفيذ ٦ قرارات إزالة على مساحة نحو ١٠٠٠م٢

مركز ومدينه العلمين قاد عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين حملة إزالة وتم الانتهاء من تنفيذ القرار 227,228,229مركز العلمين منطقة شرق الجولف لثلاث مباني على مساحة ٩٠ م٢ لكل مبنى ،

وفي مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله رىيس مدينة الضبعة حملة إزالة المبانى في المهد على مساحة ٥٠ م٢.