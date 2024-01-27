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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إليسا تكشف تفاصيل تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا

إليسا
إليسا

فجرت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي  It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا. 

وقالت إليسا، إنه تم منعها من دخول سوريا خلال السنوات الأخيرة بسبب آرائها السياسية، لافتة إلى أنها تعرضت للتهديدات ولكن تكتمت على التفاصيل. 

 

إليسا تعلق على فيلمها الوثائق 

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابه، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول اقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتي بعد.

إليسا

وطرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي “It’s ok” والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها  بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من "وجع القلب".

وعن ولادتها، قالت إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت، وكشفت اليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

وتابعت إليسا أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.

واستكملت “لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية”.

إليسا الفنانة اليسا سوريا It s OK Netflix

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