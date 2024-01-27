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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تفاصيل تعرض إليسا للتهديدات.. شقيق أحمد العوضي يهاجم محمد صلاح.. حالة ملك قورة العاطفية

أخبار الفن
أخبار الفن

تفاصيل تعرض إليسا للتهديدات.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: شقيق أحمد العوضي يهاجم محمد صلاح، حالة ملك قورة العاطفية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

أسعارها تبدأ من 450 ريال.. طرح تذاكر حفل محمد حماقي بالسعودية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 450 ريال سعودي.

ويستعد محمد حماقى لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 فبراير القادم فى جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

حلمي بكر يدعم زوجته ضد نقيب الموسيقيين ويستكمل العلاج بالمنزل

قالت سماح القرشي - زوجة الموسيقار حلمي بكر - إن الفنان حامي بكر يحظى بالرعاية الصحية في المنزل لديها بمحافظة الشرقية، وأن الأطباء يأتون له لاستكمال رعايته الصحية بالمنزل وعمل جلسات العلاج الطبيعي له.

وأضافت زوجة حلمي بكر، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أن الموسيقار حلمي بكر يدعمها في أزمتها مع الفنان مصطفى كامل، لأنه يرفض الإساءة لها من قبل نقيب المهن الموسيقية.

 

إيرادات الأفلام .. منى زكى تهدد نور النبوى.. محمد إمام نمبر 4

شهدت دور العرض السينمائى منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني  و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى والرحلة 404 وعادل مش عادل وليلة العيد.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الجمعة حيث بلغت قيمتها 6.935.505 جنيه.

 

بعد تصدرها التريند.. نسرين طافش تمارس الرياضة في الجيم

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث وأصبحت تريند على محرك البحث جوجل، بعد جلسة التصوير الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت نسرين طافش، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، ظهرت فيه داخل الجيم وهي تجري تدريبات رياضية.

 

إليسا تعلق على فيلمها الوثائقي بعد كشف المستور عن حياتها

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابه، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول اقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتي بعد.

 

ملكش دعوة.. شقيق أحمد العوضي يهاجم محمد صلاح

شارك إسلام - شقيق الفنان أحمد العوضي - مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، هاجم فيه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

واستعان شقيق أحمد العوضي، بمشهد كوميدي للفنان أحمد أمين، يقول فيه الأخير: «ملكش دعوة .. بس انت ممكن تسيبنا وما تفرحش»، وعلق على الفيديو قائلا: «المصريين كل ما الكاميرا تيجي على محمد صلاح».

 

النجم الأمريكي توم هانكس يزور أهرامات الجيزة مع زوجته| شاهد

قام النجم الأمريكي توم هانكس بزيارة إلى أهرامات الجيزة برفقة زوجته مؤخرا، والتقطت عدسات المصورين صورا له أثناء جولته بالقاهرة.

وظهر توم هانكس، مع زوجته في صورة تم تداولها من خلال جمهوره على السوشيال ميديا، أمام أهرامات الجيزة.

 

إليسا تكشف عن حبيبها الذي دمرها نفسيا وأصيبت بسببه بالسرطان

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، في ظل معاناتها العاطفية السابقة، وذلك خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، الذي تم عرضه عبر منصة Netflix.

وقالت إليسا أنها عانت بسبب علاقة عاطفية سابقة، سببت لها أزمة نفسية حتى أصيبت بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنها كانت ضعيفة نفسيا وجسديا بسبب تلك العلاقة وكانت تحاول إنهائها لكن لم تستطع.

 

ملك قورة تكشف حقيقة ارتباطها عاطفيا

كشفت الفنانة ملك قورة، عن حالتها العاطفية الحالية ونيتها في الزواج، بعد تردد هذا السؤال لفترة من خلال متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت ملك قورة في تصريح لموقع صدى البلد، إنها غير مرتبطة في الفترة الحالية ولا يوجد نية للزواج الآن، معلقة على سبب عدم زواجها بأنه نصيب ولا تعلم السبب في ذلك.

 

إليسا تكشف تفاصيل تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا

فجرت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي  It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا.

وقالت إليسا، إنه تم منعها من دخول سوريا خلال السنوات الأخيرة بسبب آرائها السياسية، لافتة إلى أنها تعرضت للتهديدات ولكن تكتمت على التفاصيل.

 

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