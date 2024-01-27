ملك قورة تكشف حقيقة ارتباطها عاطفيا

كشفت الفنانة ملك قورة، عن حالتها العاطفية الحالية ونيتها في الزواج، بعد تردد هذا السؤال لفترة من خلال متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت ملك قورة في تصريح لموقع صدى البلد، إنها غير مرتبطة في الفترة الحالية ولا يوجد نية للزواج الآن، معلقة على سبب عدم زواجها بأنه نصيب ولا تعلم السبب في ذلك.

ما تيجي نشوف

وتحدثت الفنانة ملك قورة، عن ردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل ما تيجي نشوف، الذي تم عرضه مؤخرا، والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود.

وقالت ملك قورة في تصريح لـ موقع صدى البلد الإخباري، إنها تفاجئت بردود الأفعال وتصدرها التريند مع عرض المسلسل، مشيرة إلى أن النجاح جاء لأن المسلسل تناسب مع أجواء المصايف في الساحل الشمالي.

وتابعت ملك قورة، قائلة إنها أحبت شخصية هانيا التي قدمتها بالمسلسل، بالإضافة إلى حبها للعمل مع السيناريست عمرو محمود ياسين، بعد تعاونها معه في مسلسلي: (ليالي الحلمية 6، ونصيبي وقسمتك3)، مشيرة إلى أن فريق العمل كان حريص على متابعة ردود الأفعال في الحلقات الأولى وتفاجئوا بهذا النجاح.

بيت الرفاعي

كانت الفنانة ملك قورة، كشفت عن كواليس تصوير مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة في تصريح لموقع صدى البلد، أنها تجسد شخصية فتاة تدعى رُقية في مسلسل بيت الرفاعي، وهي شقيقة البطل أمير كرارة، معربة عن إعجابها بسيناريو العمل الملئ بالتفاصيل.

وتابعت ملك قورة: سيناريو بيت الرفاعي مشوق ونهاية كل حلقة مثيرة جعلتني أتحمس لقراءة كل حلقة أحصل عليها على الفور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل المسلسل.

وكشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت ما يقرب من 75 بالمائة من تصوير مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن أول من تنتهي منه.

أحدث أعمال ملك قورة

كان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.