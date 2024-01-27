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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تصدرها التريند.. نسرين طافش تمارس الرياضة في الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث وأصبحت تريند على محرك البحث جوجل، بعد جلسة التصوير الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات انستجرام. 

ونشرت نسرين طافش، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، ظهرت فيه داخل الجيم وهي تجري تدريبات رياضية. 

نسرين طافش في الجيم
نسرين طافش في الجيم 

جلسة تصوير نسرين طافش

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صور جديدة لها، بـ"لوك جريء"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا مجسما طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود ما كشف عن رشاقتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل مسلسل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم . 

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

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