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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق دائري العاصمة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، أعمال رصف طريق "أبوعمر" شرق مدينة كفر الشيخ، بطول 950 متراً ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين، موجها برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف.

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جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية لطريق أبو عمر، قبل بدء أعمال الرصف، لافتاً إلى أنه يتم رصف طريق أبو عمر بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة «دائرى العاصمة» لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً.

وقال المحافظ إنه محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، ولا سيما أن «دائرى العاصمة» مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ- طنطا» و «كفر الشيخ- المحلة»، ورافد «كفر الشيخ- بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية فى خدمات النقل وتلبية لاحتياجات المواطنين.

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