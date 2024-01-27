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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، مستوى المرافق والخدمات في عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ.

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وقاد محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع منع ظاهر الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام، من المحال التجارية، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون تعديات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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