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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناقلة نفط تحترق في خليج عدن بعد هجوم صاروخي للحوثيين | تقرير

صدى البلد

اشتعلت النيران في ناقلة نفط في خليج عدن بعد هجوم صاروخي شنه مسلحو الحوثي في ​​اليمن، في أحدث حادث مرتبط بالجماعة المدعومة من إيران في طريق الشحن الرئيسي.

قال مشغل ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا، أمس الجمعة، إن السفينة 'تعرضت لهجوم بصاروخ في خليج عدن بعد عبورها البحر الأحمر'، وأنه 'تم نشر معدات مكافحة الحرائق على متن السفينة لقمع الحريق الذي اندلع والسيطرة عليه'. خزان شحن واحد على الجانب الأيمن.

وأعلن المسلحون المدعومين من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين في بيان إنهم أطلقوا النار على الناقلة ردًا على 'العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا [اليمن]' ودعمًا للشعب الفلسطيني.

وقالت مجموعة السلع ترافيجورا، التي تشغل السفينة ولها مكاتب في بريطانيا، إنها تراقب الوضع وإن السفن العسكرية في المنطقة في الطريق “لتقديم المساعدة”.

ولم تعلق الحكومة البريطانية بعد على الهجوم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة أصدرت نداء استغاثة وأبلغت عن وقوع أضرار بعد أن أطلق مسلحون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية إن مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني وسفن التحالف الأخرى استجابت 'وتقدم المساعدة'.

وأضافت أنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات في الوقت الحالي.

اكتشف نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد (FIRMS) التابع لناسا يوم الجمعة حريقًا لا يزال مستمرًا في وسط خليج عدن بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة مارلين لواندا.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت المدمرة الأمريكية 'يو إس إس كارني' صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون واستهدف السفينة الحربية الأمريكية، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم على المدمرة يو إس إس كارني.

تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة ستتحمل عواقب هجماتها في ممر الشحن الدولي.

وقال الحوثيون إنهم لن يوقفوا هجماتهم حتى تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في ​​كلمة له إنه “لشرف عظيم ونعمة أن نواجه أمريكا مباشرة”.

لقد أجبرت الهجمات بعضًا من أكبر شركات الشحن والنفط في العالم على تعليق العبور عبر أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم. وبدلاً من ذلك، تضيف الناقلات آلاف الأميال إلى طرق الشحن الدولية عن طريق الإبحار حول قارة أفريقيا بدلاً من المرور عبر قناة السويس.

ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن إيران تعيير بعناية ردها على حرب إسرائيل في غزة، مما يسمح بل ويشجع مجموعاتها الوكيلة على فرض تكاليف على المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة - في حين تتوقف عن الأنشطة التي من شأنها أن تثير مواجهة مباشرة مع إيران نفسها.

داخل اليمن، أدى الصراع المستمر منذ سنوات بين قوات الحوثيين والتحالف الذي تدعمه السعودية إلى إغراق السكان في أزمة إنسانية مدمرة تميزت بالمجاعة والاضطراب الاقتصادي والفقر المدقع.

واقتحمت قوات الحوثيين العاصمة صنعاء في عام 2014، وأطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية. وتصاعد الصراع إلى حرب أوسع نطاقا في عام 2015 عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في محاولة لدحر الحوثيين.

وأدى الصراع إلى مقتل ما يصل إلى 377 ألف شخص، حسبما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2021. وتوفي أكثر من نصف هؤلاء لأسباب غير مباشرة مرتبطة بالنزاع، مثل نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية.
 

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