صحف عبرية: نتنياهو يخلق الأعداء لشن حرب بالمنطقة

بعد تسريباته حول قطر..

انتقدت صحيفة هآرتس العبرية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفته بأنه يخلق الأعداء لشن حرب في الشرق الأوسط ولإشعال المنطقة.

وقالت هآرتس في تقرير نشرته اليوم الخميس: وصف بنيامين نتنياهو دور الوساطة القطرية نيابة عن الرهائن الإسرائيليين بأنه "إشكالي"، وهو ما يجر سلوكه في زمن الحرب إلى مستوى منخفض جديد - وهو ما يقول شيئًا لرجل لا يفهم مصطلحات مثل "الآداب العامة" أو قبول المسؤولية.

وأضافت الصحيفة العبرية باستهزاء وسخرية: هناك قصة قديمة عن رجل قتل والديه ثم طلب من المحكمة التساهل، وسأله القاضي "على أي أساس؟" أجاب الرجل الباكي: "أنا يتيم حزين".

وتسببت تسريبات نتنياهو عن الوساطة القطرية موجة من الغضب علي المستويين المحلي والدولي.