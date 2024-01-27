هولندا تنضم إلى تحالف تكنولوجيا المعلومات لدعم جهود الحرب في أوكرانيا

في تطور مهم، أصبحت هولندا رسميًا عضوًا في تحالف تكنولوجيا المعلومات المخصص لمساعدة أوكرانيا في جهودها الحربية المستمرة، كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم.

ويتكون تحالف تكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل تحت قيادة إستونيا ولوكسمبورج ضمن مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، من دول تتعاون لدعم وزارة الدفاع الأوكرانية والقوات المسلحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والأمن السيبراني. وإلى جانب هولندا، تشارك 11 دولة أخرى بنشاط في هذه المبادرة، بما في ذلك أوكرانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وإستونيا وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ واليابان.

ووفقا لما نشرته الجارديان، لقد أثبتت الدنمارك التزامها بالدفاع السيبراني لأوكرانيا ضمن تحالف تكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص مبلغ كبير قدره 91 مليون كرونة دانمركية، أي ما يعادل أكثر من 12 مليون يورو. وتضاف هذه المساهمة المالية إلى الدعم الذي قدمته في السابق إستونيا، التي خصصت 500 ألف يورو، ولوكسمبورغ، التي خصصت 10 ملايين يورو.

وأكدت كاترينا تشيرنوجورينكو، نائبة وزير الدفاع الأوكراني للتنمية الرقمية والتحول الرقمي والرقمنة، على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحويل الحرب الموضعية إلى حرب قابلة للمناورة. وذكرت أن "تحالف تكنولوجيا المعلومات مصمم لتوفير الأساس الرقمي اللازم لنشر أي حلول تكنولوجية جديدة".

يمثل هذا التعاون جهدًا جماعيًا بين الدول للاستفادة من التكنولوجيا والقدرات الرقمية في دعم الاستراتيجيات الدفاعية لأوكرانيا، مع إدراج هولندا في تعزيز قدرات التحالف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.