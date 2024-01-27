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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب كلوب | مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

صدى البلد

تناولت تقارير صحفية إنجليزية مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول بعد إعلان المدرب يورجن كلوب مغادرته نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن هناك مفاجأة تنتظر محمد صلاح في الريدز، وتتمثل هذه المفاجأة في تضاؤل احتمالات انتقاله لنادي سعودي في المستقبل، خاصة بعد رفض كلوب انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة، الي أن ليفربول سيزيد من تمسكه ببقاء صلاح بعد رحيل كلوب حتي يحافظ علي ما تبقي من قوه للفريق تضمن لهم المنافسة علي البطولات المختلفة.

صلاح محل اهتمام عدة أندية سعودية وتلقى عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض العرض، ومع رحيل كلوب يُفتح الباب أمام رحيل لاعبين آخرين كما ألمحت الصحيفة إلى إمكانية رحيل ألكسندر أرنولد وفان ديك.

محمد صلاح ليفربول إيكو النجم المصري محمد صلاح ألكسندر أرنولد الدوري السعودي

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