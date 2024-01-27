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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"شتاء دافئ"..مبادرة لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر من قطاع السياحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تبنى عدد من العاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر حملة شتاء دافىء لأهل البحر الأحمر من خلال توزيع البطاطين على الأسر الفقيرة بعدد من مدن البحر الأحمر .

وقالت داليا العجيمى مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة  وصاحبة المبادرة أن الحملة أو المبادرة جاءت من نابع الدعم للأسر الفقيرة والمشاركة المجتمعية خلال فصل الشتاء .

 

وأشارت العجيمى إلى المبادرة خلال يومها الأول قامت بتوزيع البطاطين على 40 أسرة من أبناء مدينتى سفاجا والغردقة .

وأوضحت أن المبادرة جاءت بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحى بالغردقة لتقديم الدعم لاهالى البحر الاحمر، حيث تم مراعاة انها تكون على أعلي مستوي من الجودة  وذلك على الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين بالمحافظة.

واضافت العجيمى أنها مع بدء المبادرة شاركها عدد من زملاء العمل بالفندق وهم ايمن محمد ورامى محمد وأيمن فياض ومينا

واوضحت  مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة أن المبادرة مستمرة خلال فصل الشتاء لتقديم الدعم للأسر الفقيرة بكل مدن البحر الاحمر  حيث إن  المساعدات، تأتي في إطار حملات  للتواصل محدودي الدخل، والمواطنين، الأكثر احتياجا، إيمانا منا بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين، حتى لا يشعر أي مواطن بالاحتياج أو العوز، خاصة خلال فصل الشتاء والذي يتزامن مع موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

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