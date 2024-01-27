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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 5 في حادثين بالصحراوي الغربي بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه شمال المنيا كما أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين أن انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة مما تسبب في إصابة كل من سيد. م.. ع 39 سنة سائق مقيم في محافظة أسيوط  ومحمد. ع. ت 28 سنة عامل مقيم بمحافظة سوهاج تم نقلهما  إلى المستشفى  لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في مصرع مصطفى. ع. أ 20 سنه مقيم بالقاهرة وإصابة 3 آخرين وهم أحمد. ع. أ 20 سنة ومحمد. ا. ع 19 سنة وعبدالله. م. ي 24 سنة مقيمين جميعا بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على المركبة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 
 

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