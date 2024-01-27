نزوح جماعي للفلسطينيين من خان يونس جراء عملية برية إسرائيلية

تشهد مدينة خان يونس جنوب البلاد نزوحا جماعيا للفلسطينيين مع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في المنطقة. أفاد جيش الأحتلال الإسرائيلي أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 11 فلسطينيا بنيران الطائرات والدبابات والقوات البرية الإسرائيلية في جنوب غزة.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت على وجه التحديد مسلحين في خان يونس كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من الجنود الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، شارك بعض المسلحين في إطلاق النار وأطلقوا قذائف صاروخية على القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى الرد العسكري.

في ظل تصاعد النزاع، كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى الأمل في خان يونس منذ الأيام الستة الماضية. وأثارت الهجمات المستمرة على المستشفى مخاوف بشأن سلامة ورفاهية المدنيين في المنطقة.

ومع تصاعد التوترات واستمرار الأعمال العسكرية، يظل الوضع في خان يونس محفوفًا بالمخاطر، مما يؤدي إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين من المدينة.