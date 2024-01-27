دعاء البرد والشتاء .. اللهمَّ كن معينًا لكل مسلمٍ لا معيل له

دعاء البرد والشتاء، في ليالي الشتاء القاسية نعمة كبيرة عندما يتحامل المسلم على نفسه ويقوم من تحت غطائه الدافئ ليتوضأ ويؤدي صلاة ركعتين قيام الليل فجزاؤه عظيم عند الله عز وجل، فالشتاء فرصة للمؤمن أن يفعل الخير الكثير، سواء كان هذا الخير صوم أو صدقة أو تقديم ما يحتاجه المسلم من غطاء أو غيره في البرد، ويستحب أيضا تكرار دعاء البرد والشتاء، فدعاء البرد ورد فيه حديث شريف، خاصة وأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن دعاء البرد والشتاء، ولهذا نقدم دعاء البرد والشتاء في السطور التالية.



ويستحب في دعاء البرد والشتاء أن نقول اللهمَّ كن معينًا لكل مسلمٍ لا معيل له، ولكل مبتلى ولكل مفقودٍ ولكلِّ مريض ولكل جريح ولكل أسيرٍ، واللهمَّ نستودعك يا ذا الجلال والإكرام كل من يتألم من البرد الشديد وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة يا كريم، فاحفظهم اللهمَّ بحفظك وارحمهم يا ربُّ برحمتك يا أرحم الراحمين.



-اللهمَّ يا الله يا الله في هذا البرد القارس الشديد، نستودعك كلَّ مسلمٍ لا مأوى ولا بيت له، وكلَّ مسلمٍ لا لباسَ ولا غطاءَ له، وكلَّ مسلم لا دفء لديه بفضلك يا أرحم الراحمين.



-اللهم إنَّا نسألك خيرَ ما أنزلت إلينا وخيرَ ما فيه، وخيرَ ما أرسلَ به وأعوذ‎ ‎بك من شرِّه يا ذا الجلال والإكرام، وشر ما فيه يا كريم، وشرِّ ما أرسِلَ به، واللهمَّ لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك يا كريم، وعافنا قبل ذلك بعافيتك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا رب أنزل الدفء على عبادك الفقراء الضعفاء يا كريم.



- ومن الكلمات الجميلة في دعاء البرد والشتاء قول اللهم أنزل علينا ماءً سحًا غدقًا هنيئًا مريئًا عاجلًا غير آجل وارحمنا يه يا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا شر ما أنزلت إلينا، وقنا شدة البرد وعناء الشتاء، واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين.



-اللهم اجعل ما أنزلته عليها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، واحفظنا واحفظ جميع عبادك المسلمين من البرد والجوع والتشرد يا كريم، اللهم كن لا معينًا وحفيظًا وملجأ يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُّ الكريم العاطي ونحن الفقراء إلى رحمتك، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واللهم اجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى حين، واكفنا البرد وأبعده عنا واحفظنا واحفظ أهلنا يا رب العالمين.



-يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهمَّ أحفظ إخواننا الفقراء المعذبين، وأبعد عنهم البرد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم وقاء من كل سوء، واجعلهم من الآمنين المطمئنين السالمين الغانمين.

-ربنا احفظنا واحفظ إخواننا من الفقراء، الذين لا يجدون ما يستدفئون به، الله يسر أمورهم وحنن عليهم عبادك، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، حتى يتقوا برد الشتاء والجوع والتعب والهم يا كريم.

-اللهم أنت حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة والجبروت، اللهم أنقذ عبادك المسلمين في كلِّ مكان من قرس البرد وقساوة فصل الشتاء، اللهم كن لهم عونًا ومعينًا ونصيرًا، اللهم ربنا جلَّ ثنائك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك يا قوي يا عزيز.



دعاء البرد قصير

دعاء البرد قصير مطلوب في هذه الأيام خاصة الدعاء للمحتاجين ولمن لا مأوى ولهم أو لمن يعيشون في المخيمات والبيوت المعدمة، ندعوا الله لهم بالدفء والستر والشفاء من الأمراض خاصة وأن فصل الشتاء يتبعه عدد من الأمراض الشتوية مثل نزلات البرد وغيرها، فنسأل الله الستر والعافية للفقراء والمساكين في شتاء هذا العام، ونكرر دعاء البرد قصير في كل الأوقات ولكل الفقراء فدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة.



ودعاء البرد قصير يستحب أن نقول فيه اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، ونقول أيضا في دعاء البرد قصير اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.



-اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهراً، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً، فإن عصيتك جهراً فاغفر لي وإن عصيتك سراً فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي .



-اللهم اجعل الآخرة أكبر همّي، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.



- اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.



-اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.



-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.



-اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.



دعاء الرعد والبرق

دعاء الرعد والبرق وكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". إسناد صحيح ويستحب تكرار دعاء الرعد والبرق كلما سمعه المسلم خاصة وأنه يتكرر كثيرا في أيام فصل الشتاء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره

وفي دعاء الرعد والبرق نقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكَام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر.

-اللهم كما رويت الارض بالمطر اروي قبور موتانا بسحائب مغفرتك ورحمتك واجعل لهم في كل قطرة مطر راحه ورحمه ومغفره تسع الكون بما فيه.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما اتمناه.

- ويستحب بعد قول دعاء الرعد والبرق أن نقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين.

-- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا اللهم اكتب لنا من خيرك مالا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

- اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم.

اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي أسألك أن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي عملًا جيّدًا، وأن تُعينني على طاعتك، وتوفّقني لمرضاتك وتقواك اللهم أنت ربّي اكتب لي التوفيق والسداد، وأرشدني لما يصلحني، ويسّر لي عملًا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلًا لخدمة المسلمين وإعمار الأرض.

