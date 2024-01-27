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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يزال| رونالدينيو يدافع عن فوز ميسي بجائز الأفضل في العالم

رونالدينيو
رونالدينيو

دافع الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بجائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

آثار فوز ميسي الكثير من الجدل، خاصةً أن معايير الاختيار لم تشمل فترة تحقيق لقب كأس العالم 2022.

قال رونالدينيو عن زميله السابق في صفوف البارسا، خلال مؤتمر صحفي: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

أضاف: "يمكنك مناقشة ما إذا كان الأفضل على مدار عام أو عامين.. الجميع يعتقد أن هذه هي كرة القدم، لكن بالنسبة لي، هو لا يزال الأفضل في العالم.. الأمر بسيط للغاية".

كانت الكثير من التوقعات بخصوص جائزة "ذا بيست" تصب في صالح النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي قاد فريقه للفوز بألقاب البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما توج بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، في الموسم الماضي.

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