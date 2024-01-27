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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: اتصال بايدن بالرئيس يؤكد أهمية مصر في الشرق الأوسط

صدى البلد

علق جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وكشف دلالات اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي أمس.

 

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وقال  جمال سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد أهمية مصر في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ".

 

 وأضاف جمال سلامة :" أي محاولة للحديث عن أي أمر يتعلق بالشرق الأوسط تكون مصر حاضرة تماما ".

 

 وتابع جمال سلامة:" جون كيري مسؤول الأمن القومي الأمريكي قال إن بايدن طلب من الرئيس السيسي التدخل لإقرار هدنة جديدة في غزة ".

 

 وأكمل جمال سلامة :" إسرائيل ادعت مجموعة من الأكاذيب على مصر خاصة بدخول المساعدات، رغم قيام الاحتلال بعرقلة دخول المساعدات لقطاع غزة ".

غزة قطاع غزة مصر بايدن اخبار التوك شو

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