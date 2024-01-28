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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بجامعة بنها

ملتقى إبداع
ملتقى إبداع

تنظم جامعة بنها اليوم الأحد فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية حتى الأول من شهر فبراير القادم  ، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة  حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات ، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس .
وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقي بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي ، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة ، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم .
وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 15 جامعة مصرية ويشمل عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية ، والاقتصاد المنزلى ، و التربية الموسيقية ، وتكنولوجيا التعليم ، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها كليات التربية النوعية الجامعات المصرية

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