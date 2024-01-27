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رئيس التحرير
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محافظات

ضمن «حياة كريمة»|تقديم الخدمة لـ2200 مريض بالقافلة الطبية بقرية المناجاة الصغرى بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المناجاة الصغري، التابعة لمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على عدد 13 عيادة، بها 11 تخصصاً طبياً وهي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بالمناجاة الصغري، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2280 مريضاً من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أساليب مكافحة العدوى الجراحة العامة الجمهورية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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