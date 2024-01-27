فستان مكشوف .. كايلي جينر تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة

تحرص كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت "كايلي جينر" بإطلالة مثيرة، أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما مع الكحل الأسود وماسكرا لتبرز جمال عينيها، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، ووضعت للشفاه باللون النود.

من هي كايلي جينر

كايلي جينر هي أخت كيم كاردشيان، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار، ولدت في لوس أنجلوس في 10 أغسطس عام 1997 وأسمها الحقيقي " كايلي كريستين جينر" والدتها هي كريس جينر ووالدها هو بروس والمعروف الآن باسم كاتلين جينر بعد إجرائه لعملية تحول جنسي.

كايلي جينير هي نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء، جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة. وتتميز إطلالتها بالغرابة والجرأة من حيث الأزياء واعتماد ماكياج صارخ.

عملت كايلي كعارضة أزياء مع خط سيرز Crush Your Style في عام 2010، وفي عام 2015 أصدرت مجموعتها من وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture وبعد ذلك تحولت للوجه الإعلاني وشريك لعدد من شركات مستحضرات التجميل.

وتمتلك كايلي جينير خط مكياج خاص بالعيون يحمل اسمها kylie، وتروج لذلك بصور وفيديوهات على حسابها الرسمي على إنستجرام.

في عام 2014 نشأت علاقة غرامية بين كايلي جينر ومغني الراب تايجا، ولكنها لم تدم طويلًا وانفصل الثنائي في 2017، وفي نفس العام وقعت كيلي جينر في غرام مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، وأنجبت منه ابنتها "ستورمي" وانفصلا العام الماضي.