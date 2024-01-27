مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

وقع أحمد حمدي لاعب نادي مونتريال الكندي والأهلي السابق، على عقود انضمامه لـ نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "رسميًا .. أحمد حمدي يوقع للزمالك لمدة 3 سنوات ويجرى الكشف الطبي غداً الاحد".

ومن المقرر أن يتم قيد أحمد حمدي في قائمة الفريق الإفريقية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الحالي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم ملف الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بـ اللاعبين الجدد، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية مساء اليوم السبت، في فندق الإقامة بدبي، استعدادًا للقاء نهائي بطولة كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة السعودي، المقرر له غدًا الأحد على ستاد آل مكتوم.