محافظ كفر الشيخ يهنئ الزناتي لفوزه بفضية بطولة مصر لتنس الطاولة البارالمبي

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللاعب أيمن الزناتي على فوزه بالميدالية الفضية في نهائي بطولة مصر الدولية، مؤكداً أن الأبطال حققوا إنجازاً رياضياً يستحق التقدير ويثبت تفوق أبطالنا القادرون باختلاف.

وأكد محافظ كفر الشيخ على اهتمام القيادة السياسية بدعم واكتشاف المواهب الرياضية لذوي القدرات الخاصة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تدعم الرياضة كحق للجميع.

تمكن اللاعب أيمن الزناتي من تحقيق فضية الفئة العاشرة في منافسات الزوجي المختلط في نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، ويشارك لاعبي نادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، في بطولة مصر الدولية، التي أقيمت داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، قدم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى الأبطال ومجلس إدارة النادي الداعم لأبطاله القادرين باختلاف، مؤكدا دعم المديرية للأبطال الرياضيين، وتعد البطولة بوابة الأمل لجمع النقاط والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما أوضح عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، أن أبطال مصر في تنس الطاولة البارالمبي حققوا 7 ميداليات جديدة في اليوم الختامي لبطولة مصر الدولية التي أقيمت من 24 حتى 27 يناير الجاري داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

أقيمت البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة من دول "بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن ومصر البلد المضيف.