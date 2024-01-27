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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على مراجعة المرافق قبل أعمال الرصف.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023م، ميدانيا، مؤكداً  تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها.

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جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق مدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشوارع "الزهراء، الدستور، بنك الدم، الدراسات الوطنية" وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام.


وكلف محافظ كفر الشيخ، بفحص المرافق من خلال جهاز رادار أرضي لمراجعة المرافق "كهرباء- مياه شرب- صرف صحي- غاز- كابلات الاتصالات"، قبل أعمال الرصف، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023م، إعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في موعدها المحدد وخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

كما شدَّد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وأكد أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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