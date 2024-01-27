مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤ وحتي الخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤ وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:



دمياط - عزبة اللحم وذلك يومي الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤ والإثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤

دمياط - مصنع الثلج - مدخل العنانية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤

دمياط - السنانية - منزل الكوبرى العلوى وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤

دمياط - الشعراء وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك أيام الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤ والخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).



وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن وعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.