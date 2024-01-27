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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2008 يهزم القناة في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على القناة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك كل من، زياد محمد حسين، وأحمد إبراهيم.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني مميز  على المستوى الهجومي خلال شوطي المباراة وصنعوا فرص عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص المحققة، في حين لم يشكل فريق القناة  خطورة على مرمى الأبيض.

ويقود فريق الزمالك 2008 كل من ، محمد عمر مديراً فنياً، وأحمد عبد العزيز "بوكس" مدرباً لحراس المرمى، والسيد صلاح إدارياً، وماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد مسؤول مهمات.

وحرص  جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى بالقطاع، ومدحت مكي عضو لجنة المتابعة الفنية على التواجد في ملعب المباراة لمؤازرة الفريق.

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