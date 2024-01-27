المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بريف المالكية بمحافظة الحسكة.

وقال المرصد السوري، إن هناك سماع دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور في سوريا حيث توجد قاعد للتحالف الدولي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم ، عن إصابة 3 جنود أمريكيين جراء استهداف قاعدة حقل كونيكو بدير الزور أمس.

وأصيب الجنود الأمريكيون بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران مساء أمس، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف المرصد السوري، أنه جرى نقل الجنود عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، مهاجمة مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وسط تصدي الدفاعات الجوية التابعة لـ”التحالف الدولي” وتمكنها من إسقاط طائرتين إحداهما سقطت على أطراف الحقل.

وأعلن المرصد السوري، عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وقال المرصد السوري في بيان صادر عنه إن المجموعات المدعومة من إيران نفذت هجوماً بالطائرات المسيّرة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، من أجل استهدف القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وتعد هذه هي القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في سوريا، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.